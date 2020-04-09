Jet Sosyete dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdi

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm ile ekrana geldi. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, “#Evdekal Özel Bölümü”, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Öte yandan, Jet Sosyete’ sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#EvdeKal ’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin her saniyesinde kahkahaya boğulan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti. Oyunculuğunun yanı sıra senaristliği ile de büyük beğeni toplayan Gülse Birsel de seyirciden binlerce yorum aldı.