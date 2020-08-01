Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi

Geçen yıl sonunda birliktelik yaşamaya başlayan ve magazin muhabirlerine yakalanmamak için adeta köşe kapmaca oynayan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk fotoğraflar geldi.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü. Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

TEKNEDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI DA PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.