banner22

Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı: Turp gibiyim

Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı: Turp gibiyim
banner32

Yeşilçam'In usta oyuncusu Kadir İnanır'ın dün gece yoğun bakıma alındığı iddia edildi. İnanır hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, söylentilerin üzerine yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı. 70 yaşındaki duayen aktörün sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

"TURP GİBİYİM"

Kadir İnanır, konuyla ilgili "Şu an sağlığım çok iyi. Jülide Hanım (Kural) ile kahvemizi içiyoruz. Turp gibiyim. Allah nazardan esirgesin" ifadelerini kullandı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
61 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
61 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿