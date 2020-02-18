Kadir İnanır yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı: Turp gibiyim

Yeşilçam'In usta oyuncusu Kadir İnanır'ın dün gece yoğun bakıma alındığı iddia edildi. İnanır hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, söylentilerin üzerine yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanladı. 70 yaşındaki duayen aktörün sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

"TURP GİBİYİM"

Kadir İnanır, konuyla ilgili "Şu an sağlığım çok iyi. Jülide Hanım (Kural) ile kahvemizi içiyoruz. Turp gibiyim. Allah nazardan esirgesin" ifadelerini kullandı.