Kibariye'ye haciz şoku 

Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın evliliğindeki sorunlar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Hatta ikilinin evliliklerinin bir senedir çatırdadığı konuşuluyordu.

Öte yandan Küçükbalçık'ın Kibariye'yi Lübnanlı bir spor hocası ile aldattığı ileri sürülmüştü. Her seferinde eşinin arkasında duran Kibariye, bu kez de Küçükbalçık'ın borçları yüzünden kriz yaşıyor.

Eşinin borçlarını ödemek için elinden geleni yapan sanatçı, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahne almıştı. Fakat sahne sırasında haciz memurları otelin kapısına dayanmış.

Takvim’in haberine göre; Konser esnasında bu olayı duyan Kibariye, büyük şok yaşamış. Formalite gereği evraklara imza atan sanatçı, bu kez de Şişli'de bir mekânda sahne alacaktı.

Günler öncesinden duyurusu yapılan konser, meğer yine haciz korkusuyla o gün iptal edilmiş.