Kıbrıs'a gelirken havalimanında tutuklandı

Kıbrıs'a gelirken havalimanında tutuklandı

Türkiye'li, ünlü şarkıcı Elif Kaya, geçtiğimiz gün bir ödül törenine katılmak üzere Kıbrıs’a giderken hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kaya’nın, meslektaşı Fulin tarafından kendisine açılan davanın duruşmalarına katılmadığı için gözaltına alındığı ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şarkıcı, nöbetçi mahkemede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 
Elif Kaya, yakın arkadaşı Emrah Karaduman’ın bıçaklanmasının ardından Fulin’i “İnsanları kışkırttın” diyerek suçlamış, Fulin de şarkıcıya 
dava açmıştı.

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