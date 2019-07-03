"Kurban bayramında Kıbrıs'ta sahneye çıkabilirim"

Geçen yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgaları kırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ile poz veren ünlü şovmen soruları yanıtladı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Erbil, bacaklarında kas erimesi olduğunu söyledi: “Uzun süre yattığım için bacaklarımda kas erimesi var. Nöropati deniyor. Yeniden çocuk gibi yürümeye başlıyorum. Yürüteçle kendim gidebiliyorum. Artık fizyoterapi eve gelecek. Bir ay önce de taburcu olabilirdim ama burada daha iyi bakılıyordum. 8 ay yattım ama hiç yaram olmadı. Şimdi evde bir hemşireden yardım alacağım.” Ağustos ayında yeniden sahneye çıkabileceğini söyleyen Erbil, “İlk işimiz Kurban Bayramı’nda olabilir. Kıbrıs’taki Rocks Hotel’de sahneye çıkabilirim” dedi.