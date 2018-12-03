Lady Gaga ödül törenine damga vurdu

32 American Cinematheque Ödül törenine katılan Pop yıldızı Lady Gaga sade tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

32 yaşındaki pop yıldızı Lady Gaga, Kaliforniya'da düzenlenen 32 American Cinematheque Ödül Töreni'ne katıldı.

Dantel detaylı ve krem rengi bir elbise giyen Lady Gaga, sadeliği ile göz kamaştırdı.

Gaga'nın giydiği elbise, dövmelerinin de ön plana çıkmasını sağladı.

Lady Gaga, katıldığı tören ve galalarda artık eskisi kadar iddialı kıyafetler giymiyor.

Gaga'nın 2010 MTV müzik ödüllerinde giydiği etten kıyafet günlerce konuşulmuştu.