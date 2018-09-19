MADONNA’NIN KIZI PODYUMDA

Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası’nda ilgi çekici kıyafetiyle podyumda yürüdü.

Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Gypsy Sport ilkbahar yaz 2019 defilesi için podyuma çıktı.

21 yaşındaki Lourdes, göğüslerini deniz kabuğu ve incilerle kapatan, zincir sütyen şeklindeki kıyafeti ve parça parça kesilmiş pantolonuyla dikkat çekti.,

Lourdes, Stella McCartney gibi ünlü moda markalarına modellik yapmasının ardından moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Moda alanındaki cesaretini Gypsy Sport defilesindeki kıyafetiyle bir kez daha kanıtladı.

Madonna’nın üç yıl ilişki yaşadığı ve 1997 yılında ayrıldığı Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes, modelliğin yanı sıra Michigan Üniversitesi’nde eğitime devam ediyor.