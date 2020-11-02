Masterchef Tanya Kilitkayalı, bu hafta elenen isim oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 2020'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde, gecenin en başarısızı yemeğini yapan yarışmacı elendiMasterChef Türkiye 2020’de eleme adayı olarak belirlenen isimler arasından bir kişi, dün akşam yarışmadan elendi. Önceki akşam da dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendilerini koruma altına almaya çaba gösterdiler.

rhat, Tanya, Furkan, Eray, Barbaros, Uğur Trabzon hurmasından çeşitli yemek yapmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Eray'ın seçildi. Eray'ın ardından MasterChef'te potadan çıkan diğer yarışmacılar Serhat ve Barbaros oldu.

Somer Şef son oyunda yarışmacılara toprak kek yaptırdı. Diğer turda ise Furkan, Tanya ve Uğur Somer Şef'in imza yemeği toprak anayı yapmak için karşı karşıya geldi. Bu yemek için verilen süre ise 75 dakika oldu. Somer şefin tabağına en yakın tabağı yapan isim Furkan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'DEN KİM ELENDİ?

Uğur ve Tanya'nın tabaklarını değerlendiren şefler elenen ismin Tanya olduğunu açıkladı. Tanya gözyaşlarına boğuldu.

Eleme potasından sıyrılan Uğur ise arkadaşının elenmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadı.

Tanya'nın elenmesi karşısında Mehmet Şef, vedanın erken olduğunu belirtti.