MEGHAN MARKLE’IN DİKKAT ÇEKEN STİL DEĞİŞİKLİĞİ

İngiltere tahtının 6. Sıradaki varisi Prens Harry ve ABD’li eşi Meghan Markle, İngiliz Milletler Topluluğu’nun genç lideriyle bir araya geldi. 36 yaşındaki Sussex Düşesi, etkinlikte Lady Gaga’nın tasarımcısı Brandon Maxwell imzalı parlak sarı bir elbise tercih ederek, resmi İngiliz stilinden rahat California stiline geri döndüğünü gösterdi.

Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen bir resepsiyona katıldı.

Sussex Dükü ve Düşesi, İngiliz Milletler Topluluğu’nun genç lideriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

36 yaşındaki Markle’ın etkinliğe katılırken tercih ettiği kıyafet ise oldukça dikkat çekti.

Sussex Düşesi, ünlü ABD’li şarkıcı Lady Gaga’yı 2012 yılından beri giydiren Brandon Maxwell tasarımı kanarya sarısı bir kıyafet tercih ederek ilgi odağı oldu.