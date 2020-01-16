Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

Evinin banyosunda düşüp kaburgasını kıran, ardından yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre, Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.

"BU GELİŞME HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, Snob Magazin muhabirine açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 13:12