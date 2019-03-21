Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl? Eski eşi açıkladı...

18 Ekim 2018’de evinde düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil’in tedavisi devam ediyor. Ünlü komedyenin eski eşi Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumuyla alakalı basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Nergis Kumbasar, dün akşam başrolünü üstlendiği filmin gala gösteriminde objektiflere yansıdı. Çok keyifli ve sempatik bir film çektiklerini belirten Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ÇOK ŞÜKÜR DAHA DA İYİYE GİDİYOR

Nergis Kumbasar, “Çok şükür, daha da iyiye gidiyor” dedi. Nergis Kumbasar, “Mehmet Ali Erbil'in şuan da burada olmasını ister miydiniz?” sorusuna ise “Ya normalde de burada olmazdı zaten. O çok fazla gala seven bir tip değil. Yasmin'in bir şeyi olursa gelir ama kaçırmaz” diyerek yanıt verdi.