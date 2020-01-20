Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde tekrar yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı.

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden ünlü şovmenin vasiyetini yazdığı ileri sürüldü.

VASİYETİNİ İMZALADI

Erbil, son olarak geçtiğimiz hafta salı günü kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. İddiaya göre tedavi sırasında avukatığını hastaneye çağıran Mehmet Ali Erbil, vasiyetini yazdırdı ve belgelere imza attı.

YEŞİM ERBİL SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."