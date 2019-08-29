Moda programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel tercihinden sonra adını da değiştirdi

Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve sonrasında cinsel tercihini değiştirdiğini açıklayan Neslihan Doğrusöz, sosyal medya hesabından yeni adını ve sakal eklettirdiğini paylaştı.

Bir döneme damga vuran moda programlarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, 2019 yılının başında cinsel tercihini değiştirdiğini açıkladı. Herhangi bir ameliyat olmadığını belirten Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sakal eklettirdi. Doğrusöz, son imajını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SAKAL EKLETTİRDİ

Giyim tarzını tamamen değiştiren, vücudunun bir kısmını dövmeyle kaplatan Doğrusöz, geçtiğimiz aylarda yüzüne bıyık ve sakal eklettirdi. Doğrusöz'ün sakallı hali ise ilk olarak önceki gün uzun süredir aşk yaşadığı milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda gezerken görüntülenmişti.

ADINI DORUK OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Doğrusöz, geçtiğimiz Mart ayında YouTube kanalı üzerinde program yapan Sinan Çiçek'e samimi açıklamalarda bulunmuş ve adı değiştirmeyeceğini söylemişti. Bu kararında vazgeçen Doğrusöz, Instagram hesabından yeni sakallı halinin fotoğrafını paylaşırken adını da 'Doruk' olarak değiştirdiğini duyurdu.

MERVE ÖZBEY'DEN EMOJİLİ DESTEK

Hayranlarının yeni imajını çok beğendiğini söyleyen Doğrusöz'e bir destek de şarkıcı Merve Özbey'den geldi. Özbey, Doğrusöz'ün fotoğrafının altına şükür ve kırmızı balon emojisi koydu.

"HALİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Sinan Çiçek'in sorularını yanıtlayan Doğrusöz, radikal değişimi hakkında şunları demişti: "Şuan ki halimden çok mutluyum ve şu an cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı araştırma içerisinde değilim. Yaptıran çok arkadaşım var, yaptırılması gerekiyorsa da önümde bir duvar yok. Bir erkeğe ait cinsel organım yok. Ben böyleyim bu yolda da ilerleyeceğim. Şu an için farklı bir isimde düşünmüyorum Neslihan iyi."