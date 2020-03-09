Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, gözlerini açtı

Öldüğü iddialarıyla gündeme gelen Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan iyi haber geldi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan, yoğun bakımda tedavisi süren Nur'un durumunun iyiye gittiğini ve gözlerini açtığını söyledi
Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Muhterem Nur'un dün öldüğü ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan ölüm iddiası hakkında açıklama yapan aile yakınları, haberlerin doğru olmadığını ve Nur'un durumunun iyiye gittiğini bildirdi.