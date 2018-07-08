NATALIE HALCRO VE OLIVIA PİERSON PLAJA İNDİ

Malibu sahillerinde tatil yapan ABD'li iki televizyon yıldızı Natalie Halcro ve Olivia Pierson'ın hem seksi hem de eğlenceli halleri paparazzilerden kaçmadı

ABD'nin son dönemde en çok konuşulan televizyon dizilerinden WAGS'ın iki yıldızı Natalie Halcro ve Olivia Pierson Malibu tatillerinde kameralara yakalandı.

Biri kırmızı mayo diğeri de beyaz bikini giyen iki ünlü yıldız plajda çocuklar gibi eğlendiler.

Deniz kıyısında çocuklar gibi eğlenen iki ünlü yıldız kendilerini görüntüleyen paparazzileri de umursamadılar.

Kusursuz fizikleriyle de dikkat çeken iki yıldız plajdakilerin de ilgi odağı oldu.