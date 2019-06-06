Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar'ın model Najila Trindade'ye şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken ikili arasındaki yatak görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Trindade'nin, Neymar'a şiddet uyguladığı görülüyor.

Model Najila Trindade, kendisine şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği gerekçesiyle Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'a dava açarken, olaylı gece ile ilgili görüntüler sosyal medyaya düştü. Yaklaşık 1 dakikalık videoda Trindade'nin Neymar'a vurduğu görülüyor.

"NEYMAR OTEL VE UÇAK BİLETİNİ SATIN ALMIŞ"

Brezilya basınına konuşan Najila, "Beni Paris'e çağırdı otel ve uçak biletini satın almış. O gece bana tecavüz ederken dayak attı. Cinsel ilişkiye zorladı. Durmasını istedim ama durmadı. Bana şiddet uyguladı. Her şey zaten çok hızlı gerçekleşti" dedi.

"BANA TUZAK KURULDU"

Neymar konuyla ilgili, "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Bir müddet görüşmedik ve ardından tecavüz haberlerini gördüm. Bana tuzak kuruldu. Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım." demişti.