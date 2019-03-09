Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ferin Eczanesi
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent
0392 223 42 82
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar yolu Çin Pazarı Karşısı Ortaköy
0392 223 70 88
Lefkoşa / Sonuç Eczanesi
Atatürk Caddesi, 1001 Çeşit Mağazası Yanı, Yenişehir
0392 227 32 70
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Ada Eczanesi
Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3
0392 365 31 30
Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı, Baykal
0392 366 99 88
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24