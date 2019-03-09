Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ferin Eczanesi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent

0392 223 42 82

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar yolu Çin Pazarı Karşısı Ortaköy

0392 223 70 88

Lefkoşa / Sonuç Eczanesi

Atatürk Caddesi, 1001 Çeşit Mağazası Yanı, Yenişehir

0392 227 32 70

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Ada Eczanesi

Salamis Yolu, Sakarya, Dükkan No:3

0392 365 31 30

Mağusa / Tanya Salimer Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı, Baykal

0392 366 99 88

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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