Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu ile evleniyor

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Nuri Alço, 10 yıldır aşk yaşadığı 35 yaşındaki Burcu Sezginoğlu’na evlenme teklifi etti.

Eğlenmek için gittikleri bir mekanda mikrofonu eline alan Nuri Alço, ”Hayat bir maratondur.

Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu’ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın? Ne dersin” diye sordu. Sahneye çıkarak yüzüğü takan ve 10 yılıdır bu anı beklediğini dile getiren Burcu Sezginoğlu ise ”Evet” cevabını verdi.

Burcu Sezginoğlu yüzüğünü gösterdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Burcu Sezginoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: ”Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın ‘Evet’iydi.

Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin.

Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum, sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun…”