Okan Bayülgen, yeni imajıyla tanınmaz hale geldi

Okan Bayülgen yeni imajıyla hayranlarını şaşkına uğrattı. Bir çok takipçisi, saçlarını kazıtan Okan Bayülgen'i tanımakta zorlandı. Bayülgen'in bir takipçisi paylaşıma, "Walter White'a benzemişsiniz." yorumunu yaptı.

Okan Bayülgen yeni imajıyla hayranlarını şaşkına uğrattı.Bir çok takipçisi saçlarını kazıtan Okan Bayülgen'i tanımakta zorlandı.

"KAFAYI ÜŞÜTECEK HALE GELDİ"

Instagram hesabından saçlarını kazıttığı yeni imajının fotoğrafını yayınlayan Okan Bayülgen, "Kafayı üşütecek hale geldi!" ifadelerini kullandı.Bayülgen'in bir takipçisi fotoğrafa, "Yakışmış Okan Bey, daha genç duruyorsunuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Walter White'a benzemişsiniz." yorumunu yaptı.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Okan Bayülgen 23 Mart 1964 İstanbul doğumludur. Hukuk ve gazetecilik eğitimi almış bir baba olan Ümit Bayülgen ile ressam olan bir annenin oğlu olarak doğmuştur. 1970'te anne ve babası boşanmış olan Bayülgen'in annesi İsmet Görgün ile evlenmişti. Daha sonra İsmet Görgün onu nüfusuna geçirmek isteyince soyadı farkında olmadan Görgün olarak değişmiştir; ama kendi isteğiyle mahkemeye başvurmuş ve babası olan Ümit Bayülgen'in soyadını tekrar almıştır. Ayrıca Ümit Bayülgen de ikinci defa evlenmiştir ve Okan Bayülgen'in babasının ikinci evliliğinden, Ozan Bayülgen ve Okşan Bayülgen adlı iki kardeşi vardır. Aynı zamanda anne tarafından, Elmalılı Hamdi Yazır'ın torunudur.