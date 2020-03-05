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Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi

Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi
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Son yıllarda hakkında sürekli öldüğü yönünde haberler çıkan başarılı oyuncu Alpaslan Özmol, son röportajında "Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem arayıp sesini duyup kapatıyor" diyerek isyan etti.

ayınlandığı her döneme konusu ve oyuncu kadrosuyla damga vuran Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakterini oynayan Alpaslan Özmol, sosyal medyada sürekli çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

Son olarak geçtiğimiz günlerde koronovirüsten öldüğü yönünde haberler çıkan Alpaslan Özmol, Uçankuş'a konuşarak şunları söyledi: "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

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