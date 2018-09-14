PARİS HİLTON PODYUMA KÖPEĞİYLE ÇIKTI

New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen The Blonds defilesinde modellik yapan Paris Hilton, kucağında köpeğiyle yürüdü
Paris Hilton, New York Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Disney Villains x The Blond defilesinde podyuma çıktı.
37 yaşındaki sosyetik ünlü, siyah beyaz peruğu bir teki siyah, diğeri beyaz diz üstü çizmeyle tamamlanan gri kıyafeti podyumda tanıttı.
The Blonds’un yeni koleksiyonu, Cruella De Vil, Maleficent, Evil Queen, Dr. Facillier, Ursula gibi Disney’in kötü karakterlerinden ilhamla hazırlandı.
Hilton, podyumda yürürken köpeğini de kucağında taşıdı.