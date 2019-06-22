Prens Harry’nin dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Anniston’a aşık olduğu iddia edildi

Amerikalı yazar Ian Halperin, geçen ay baba olan ve Babalar Günü’nü kutlayan Prens Harry’in bir zamanlar kendisinden 16 yaş büyük Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston’a kara sevdalı ve takıntılı olduğunu iddia etti.

Ian Harry’nin Jennifer’a, 2009 yılında GQ magazin dergisine verdiği çıplak fotoğrafı gördükten sonra vurulduğunu iddia etti. Harry, Los Angeles‘a modeller ile eğelenmek için gitti. Bir arkadaşına en beğendiği kadın oyuncu Jenifer olduğunu söyledive Jennifer’da tam bir prenses kumaşı olduğunu söyledi. Jennifer’in telefonunu bulup kendisine çok sayıda mesaj attığını iddia etti.

YAŞ FARKINDAN DOLAYI KARŞILIK VERMEKTEN KAÇINDI

Ian, Jennifer’ın Harry’nin kendisine tutkulu olduğunun farkında olduğunu ama aralarındaki yaş farkından dolayı Harry’e karşılık vermekten kaçındığını söyledi.

İDDİALARI YALANLADI

Jennifer’ın sözcüsü iddiaları kesin bir şekilde yalanlarken Ien, kitabında yer verdiği iddiaların arkasında durduğunu söyledi.

PRENSES DIANA’YI KENDİNE ROL MODEL OLARAK GÖRÜYOR

Harry o zamanlar Jennifer ile ilgilenirken şuanki eşi Meghan nerdeyse Chealseli futbolcu Ashley Cole ilişkiye başlamak üzereydi. Ien, Jenniferin Prenses Diana’yı kendisine rol model olarak gördüğünü söyledi.