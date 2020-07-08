Q Club, bomba gibi geliyor

Kıbrıs eğlence hayatında adından sıkça söz ettiren Q Club, uzun bir aradan sonra yaz sezonuna 11 Temmuz Cumartesi yapılacak açılış gecesi ile bomba gibi girmeyi hedefliyor.

Q Club Direktörü Mustafa Öztürk, ülkemizin genç işletmecisi Mehmet Yıldız ile anlaşırken, işletme ekibine Münür Baba ve Serhan Kablan’ın da katılması ile daha da güçlendi.

Bu yaza bomba gibi etkinlikler ve oluşturulan yeni ekiple hızlı bir giriş yapmak isteyen Q Club, yaz ayında eğlence severlerin en uğrak yeri olacak gibi duruyor.