Radyolardan Michael Jackson’a cinsel taciz boykotu

Bundan 10 yıl önce hayata gözlerini yuman 'Pop'un Kralı' Michael Jackson hakkında yeni cinsel taciz iddiaları gündemde... Yeni Zelanda ve Kanada'daki bazı radyolar, bu iddialar üzerine Jackson'ın şarkılarını çalmıyor.

Michael Jackson ile ilgili yeni cinsel taciz iddiaları “Leaving Neverland” adlı belgesel ile gündeme gelmişti. HBO kanalında yayınlanan iki bölümlük belgeselde Wade Jobson ve James Safechuck, Jackson’ın kendilerine çocukken birkaç yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğunu anlatıyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bu iddialar Jackson’ın Yeni Zelanda ve Kanada’da boykota uğramasına sebep oldu. MediaWorks Radyo’nun Müdürü Leon Wratt “Michael Jackson şu anda şarkı listemizde yok. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak” dedi. NZME Radyo kanalı da Michael Jackson şarkılarını çalmıyor.

DEVLET KANALI DA BOYKOTA KATILDI

Devlet radyo kanalı Radio NZ de, Jackson’ın şarkılarını sadece “Bir haberin parçasıysa ya da bir yorum yapılırken renk vermesi için arka planda” çalınacağını açıkladı. Kanada’nın Montreal kentindeki üç radyo kanalı da Jackson’ın şarkılarını çalmaya son verdi.

AİLE DAVA AÇTI

Jackson’ın ailesi bu belgeselle ilgili HBO’ya dava açtı. Aile, söz konusu cinsel taciz iddialarıyla ilgili davalarda Jackson’ın aklandığını, bu nedenle yayınlanan belgesel ile pop yıldızının linç edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Belgesel ekibi ise iki mağdurun sesinin duyulması için bu belgeseli çektiklerini ifade etti.