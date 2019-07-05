'Sadece Şeyma' kitabı kısa süre içerisinde 40 bin tane satıldı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatığı kitabının çıkmasıyla tüm gözlerin üzerine çevrildiği Şeyma Subaşı, büyük bir başarıya imza attı.

TAMAMINA YAKINI TÜKENDİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl boşanan ve hemen ardından kitap çıkaracağını duyuran Şeyma Subaşı, eleştirilerin hedefi olmuştu. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın hayatını anlattığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabı 2 hafta önce raflardaki yerini almıştı. Subaşı'nın kitabı kısa süre içinde tamamına yakını tükendi.

40 BİN TANESİ SATILDI

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabının 40 bin tanesinin satıldığı ve sadece internette birkaç tane kaldığı öğrenildi. Kitabın 40 bin tanesinin satıldığı, ikinci baskısı için ise hazırlıklara başlandığı söylendi.

KIYAFETLERİNE DE İLGİ YOĞUNDU

Şeyma Subaşı, giymediği kıyafetlerini ve aksesuarlarını geçtiğimiz günlerde bir butikle anlaşıp satışa çıkarmıştı. Subaşı'nın eşyaları kısa sürede kapış kapış gitti.