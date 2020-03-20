Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almaya başlayan ünlü isimler "Evde kal" etiketiyle sosyal medya hesaplarında ev hallerini paylaştı. Eda Taşpınar'ın yaptığı paylaşım ise görenleri şaşkına çevirdi.

CESUR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve virüsün baş gösterdiği zamanda çekirge yiyerek tepki çeken Eda Taşpınar'da ilginç bir paylaşım geldi. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaşmaya başladı. Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar ise farkını ortaya koyarak siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Taşpınar'ın "Ev hayatı" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

BİR TABAK DOLUSU ÇEKİRGE YEDİ

Yemek zevkiyle sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyerek herkesi şaşırttı. Bu anları Instagram hesabından paylaştığı için tepki çeken Taşpınar, konu hakkında konuşarak "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" dedi.