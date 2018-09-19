SAMİ HAMİDİ, OCAK’TA SİNEMALARDA

Vücut Geliştirme ve Fitnes sporunda KKTC yanı sıra Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Dünya’nın çok en önemli yarışmalarına katılan aynı zamanda Personal Trainer (Kişisel Antrenör) olarak görev yapan Spor Bilimci Sami Hamidi, Cem Yılmaz'ı yağlı ve göbekli halinden daha fit ve estetik bir görüntüye kavuşturarak işinde ne kadar başarılı olduğunu herkese göstermiş oldu.

Hayatını İstanbul’da sürdüren ve önemli isimlerin sağlık ve spor açısından kişisel antrenörü olan Hamidi’yi Ocak’ta sinema filminde izleyeceğiz.