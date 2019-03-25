Seren Serengil bombayı patlattı! Boşanma sebepleri ...

Seren Serengil, boşanacağı konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Şarkıcı Seren Serengil, son dönemde "evlilikleri bitme aşamasında olduğu" haberleriyle gündemden düşmeyen Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanma aşamasına gelmelerindeki sebebi açıkladı.

Serengil, ünlü çiftin ailevi nedenden dolayı boşanma aşamasına geldiğini iddia etti.

Serengil, Kenan Doğulu'nun annesinin hiçbir zaman Beren Saat'i gelini olarak kabul etmediğini söyledi.

Seren Serengil, Kenan Doğulu'ya seslendi:

''Kenan'a bugün çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hayatta herkesi mutlu edemezsin. Ya sen mutlu olacaksın herkes olmayacak ya da herkes mutlu olacak sen olmayacaksın. Bunun seçimini yapmak zorundasın