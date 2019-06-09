Şevval Sam'dan Kıbrıs'ta muhteşem konser

Türkiye'de sahne ve dizilerin sevilen sanatçısını Şevval Sam, Bayram nedeni ile Lefkoşa'da bir otel için çıktığı özel gecede hayranlarına uzun yıllar unutamayacakları bir gece yaşattı.

Kadife sesi kıskandıran güzelliği, muhteşem dekoltesi ile apayrı bir renk katan Şevval Sam, müthiş sahne performansı ile bini aşkın konuğuna oturma yasağı uyguladı.

Buram buram Anadolu tüten türkülerini yöresel kıyafetli dans grubuyla renklendiren Şevval Sam özel geceye özel bir sürprizle yanıt vererek sahneden hayranlarının arasına inerek salonu yerinden oynattı. Dakikada yüzlerce selfie ile rekorları altüst eden Şevval Sam güzelliğiyle büyülerken, Türk sanat müziğinden Karadeniz yöresinin ezgilerine geniş repertuvarıyla izleyicilere müzik şöleni yaşattı.

Yaklaşık 2 saat süren performansında Yasak Elma dizisindeki rolünden başlayarak seyirci ile sıcak diyaloglar kuran Sam, “ Dizideki olumsuz karakter benim için özel bir deneyim oldu” derken seyirciye seslenerek “ Siz eğlendikçe biz eğleniyoruz. Siz çalıştıkça biz de çalışıyor, hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine, mirasına devletimize sahip çıkıyoruz. Bize muhteşem bir gece yaşattınız. En kısa sürede tekrar buluşmak üzere” diyerek programını noktaladı.