Şeyma Subaşı boşandıktan sonra kararlarını anketle almaya başladı

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitiren Şeyma Subaşı şimdilerde sadece yaşadığı aşk ve işiyle gündemde...

Türkiye’de kaldığı süre zarfında Bebek’te bulunan mekanına uğrayan ve burada üretilen sağlıklı ürünleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Subaşı eski eşinin yaşadıkları villayı satışa çıkarması üzerine ev değişikliğine gitmek zorunda kalmış ve yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anket ile evindeki fazla ayakkabı ve kıyafetleri ne yapması gerektiğini takipçilerine sormuştu.

SIRADAKİ SORU COACHELLA İÇİN GELDİ

Şeyma Subaşı bu anket işini sevmiş olacak ki bu defa da hemen her yıl gittiği Coachella festivaliyle ilgili bir soru yöneltti. Geride bıraktığımız yıl festivalde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı bu karenin altına; “Kalmalı mıyım? Yoksa gitmeli miyim? Bu sene Coachella? Hmmm” notunu düştü.