Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk yaşadığı İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ayrıldı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkardı.

Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmedi.

AYRILDILAR

Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisinden ayrıldı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Subaşı ve DJ sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarırken birlikte oldukları fotoğrafları ise henüz silmedi.