Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Herhangi bir estetik operasyonu geçirmediğini belirten Subaşı, "Sadece küçük dokunuşlar var" dedi.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı gönderilerle magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Estetik iddialarını yalanlayan Subaşı, "Sadece küçük dokunuşlar var" dedi.

"YÜZÜMDE ESTETİK YOK, CERRAHİ YOK"

Estetik yaptırdığı iddialarıyla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı youtube kanalından paylaştığı videoda, "Herhangi bir estetik operasyon geçirmedim. Sadece burnumun üstüne dolgu koydurdum ve bazen de botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yani yüzümde estetik yok, cerrahi yok. Küçük dokunuşlar var." açıklamasını yaptı.

KARNINDAKİ ÇİZGİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu yılın başında Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğraf yeni bir tartışmaya neden olmuştu. Karnında çizgi fark eden sosyal medya kullanıcıları, Şeyma Subaşı'nın fit görünmek için karın estetiği yaptırdığı iddiasına bulunmuştu.

KALÇASINI KALDIRTMIŞTI

Şeyma Subaşı, bir süre önce de kalçasını kaldırtmıştı. Güzellik merkezinde kalça kaldıran Subaşı o anları, "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınlamıştı.