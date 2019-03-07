Bir moda çekimi için verdiği pozlarla ve fiziğiyle çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın foyası ortaya çıktı. Subaşı'nın iki ayrı bacak fotoğrafını paylaşan takipçileri aradaki fark ile dalga geçti.

"BU BİLDİĞİN SAHTEKARLIK"

Son dönemin gündem ismi Şeyma Subaşı fena yakalandı. Bir moda çekiminde photoshopla bacaklarını uzatan Subaşı'nın foyası Instagram hikayesinde normal görüntüsünü paylaşmasıyla ortaya çıktı. Şeyma Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Bacaklara bak bildiğin sahtekarlık bu." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Çirkin kadın yoktur, photoshopsuz ve makyajsız yapmayan kadın vardır." yorumunu yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı, tatil için gittiği Venedik'te paylaşımlarına hız kesmeden devam etmişti. Subaşı, son paylaşımında dans ederken çektiği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Subaşı'nın dans ederken iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti.