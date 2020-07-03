Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Melisa ile çekilmiş pozlarını paylaşarak 30. yaş gününü kutladı.

"30 YAŞIMDA İKİZİM GİBİ BİR KIZIM VAR"

Koronavirüs nedeniyle yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan Şeyma Subaşı, yeni yaşıyla ilgili duygularını da kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşarak söyledi. Subaşı, süper mini ve sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozları şu notla paylaştı: "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var! Keşke 30'uncu yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi.) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir. Bana mutlu yıllar!"

Şeyma Subaşı'nın cüretkar elbiseli pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

ACUN, ŞEYMA İÇİN PAYLAŞIM YAPMADI

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 51. yaşına giren eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Ancak Ilıcalı, Subaşı'nın doğum günüyle alakalı bir paylaşım yapmadı.

İşte Şeyma Subaşı ve kızının pozları...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Instagram,