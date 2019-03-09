Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, yollarını ayırma kararı aldığı Yolanthe Cabau'ya yaklaşık 120 milyon lira tazminat ödeyecek. Futbolcunun eşine ödeyeceği miktar Şeyma Subaşı'nın aldığı tazminatı bile geçti.

Galatasaray’da forma terlettiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Wesley Sneijder, yeşil sahadaki başarısını evlilik hayatında gösteremedi. Hollanda basınına göre; eski Galatasaraylı yıldız, boşanırken çocuğunun annesi Yolanthe Cabau’ya yaklaşık

120 milyon lira ödeyecek.

ŞEYMA SUBAŞI’NI SOLLADI



Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra Ilıcalı’dan 10 milyon lira tazminat ve her ay ise 125 bin liralık nafaka alıyor.