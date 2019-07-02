Sibel Can ve kızının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Ünlü şarkıcı Sibel Can, dün sosyal medya hesabından kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. İkilinin fotoğraflarına kısa sürede yorum yağdı.

Türk müziğinin sevilen ismi Sibel Can, Alaçatı'da kızıyla beraber gittiği tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Anne-kızın fotoğrafını görenler ise ikilinin abla kardeş gibi göründüklerini söyleyerek övgü yağdırdı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı Melisa Ural ile fotoğraflarını paylaştı. Sibel Can'ın fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi. Takipçileri fotoğraflara övgüler yağdırdı

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Sibel Can ile Hakan Ural, 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan (1992) ve Melisa (1994) adında iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 şubat ayında boşandı.