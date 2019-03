Sıla-Ahmet Kural davasında şok ifadeler... Avukatlar birbirine girdi

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görülüyor. Sıla'ya yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural, ilk duruşma için adliyeye geldi. Ünlü oyuncunun ardından Sıla da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı. İkili, ayrılık nedenleri hakkında flaş ifadeler kullandı.

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit', 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

"RAPORU VAR MI?"

Ahmet Kural’ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, "Daha önceki savcılık ifadenizde böbreklerinize vurma kısmını söylemediniz. Bu celsede söylüyorsunuz. Üstelik asistanınız, olayın ertesi günü idranınızdan kan geldiğini söyledi. Böbreğe vurulması ile idrardan kan gelmesine bağlıyorsunuz" sorusuna Sıla, "Doğrudur" karşılığını verdi. "Raporu var mı?" sorusuna da "Var" dedi.

Bunun üzerine oyuncunun avukatı, "Dosyalarda bunlar mevcut değil. Böbreklerinizi kontrol ettiniz mi? Raporu dosyaya sundunuz mu? Dosyada olmayan birşey ve regl dönemiz aynı döneme gelmesi söz konusu olabilir mi?" sorularını yöneltti.

AVUKATLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Avukat Ahmet Kurutluoğlu'nun sorularının ardından Sıla’nın avukatı Rezzan Epözdemir, Ahmet Kural’ın avukatına sözlü olarak sataştı.

"KANLI DELİLLERİ NEDEN GERİ ALDINIZ?"

Ahmet Kural'ın avukatı, "Savcılık müracaatında, Sıla'nın pantalonu ve kanlı gömleği savcılığa sunuldu. Teslim edilen adli emanetteki delilleri neden geri aldınız?" sorusunu yöneltirken, "Bu delilin araştırılmasını istiyoruz. Delildeki kanın Ahmet Kural'ın dudağında gelen kan olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bu sözler sonrası duruşma salonunda kısa süre sesler yükseldi. Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Kural'ın avukatına karşı ses tonunu yükseltti.

"BARIŞMA TEKLİFLERİ GÖNDERDİ"

Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi: Mayıs 2017'de güzel bir ilişkiye başladık. Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra da Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim. Belli bir süre geçtikten sonra yeğenim ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi. 'Sana ihtiyacım var' diye mesaj attı. Benim için 'Boş Ev' adlı bir şarkı bestelediğini söyledi ve ortak arkadaşlarımızı araya koydu. Sonrasında tekrar görüşmeye başladık ve barıştık. Üç kere ayrı dönemlerde Okan Can Yantır'ı sordum, her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok aşık olduğum için hiç bir zaman sorgulamadım. Aklımın bir köşesinde kaldığı için olay gecesi tekrar sordum. 'Evet, senin canını yakmak için birlikte oldum' dedi. Aramızda tartışma oldu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

AHMET KURAL'IN ARDINDAN SILA DA İFADE VERDİ

Ahmet Kural'ın ifadelerinin ardından savunma yapan Sıla şunları söyledi; Olay günü sanığın ailesinin evinde güzel vakit geçirdik. Daha sonra Zekeriyaköy'deki evine gittik orada kurtulamadığım aynı soru geldi. Alkolün etkisiyle bir anda sinir krizi geçirdi. Takribi bir saat sürdü. Kendimi evden kurtarmaya çalıştım. Kötü bir hatıraydı. Küfür etti. Kül tablasını kaldırdı, 'seni öldürürüm gebertirim' dedi. Birkaç kez yere düştüm böbreklerime ve kulaklarıma vurdu. Tekmeledi böbreklerimi. Çıkmak istedim bahçe kapısından içeri sokuldum. Kafama vurdu.Yerlerde sürüklendim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim. İdrarımdan kan geldi. Bana ve aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bu şekilde şoförümü aramayı başardım. O da peşimden gelmedi, şikayetçiyim. (Hürriyet/Fırat Alkaç)

FLAŞ OKAN CAN YANTIR AÇIKLAMASI

Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu söyledi. Ahmet Kural'ın iddiasına göre; Sıla, kavganın yaşandığı gece ünlü oyuncu ile ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.

38 yaşındaki şarkıcı, "Aileme, arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik tutumları vardı saygısı yoktu. Daha sonra ayrıldık. Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesinin evinde çok güzel bir akşam geçirdik. Daha sonra Ahmet’in Zekeriyaköy'deki evine gittik. Okan Can Yantır sorusu geldi. Kıskançlık krizine girdi ve bir saat tartıştık" ifadelerini kullandı.

AYLIK GELİRİ 50 BİN LİRA

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinemave reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti. (Mesut Yılmaz / Cadde)