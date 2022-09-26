Sinan Gürzap Survivor yolcusu: Hedefim kupayı Kıbrıs'a getirmek

"Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programının Kıbrıs bölümü yarışmacılardan Sinan Gürzap, hedef büyüttü. Survivor yarışmasına katılmak için başvurusunu yapan Gürzap şimdiden çalışmalara başladı ve hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Türkiye gibi KKTC'de de büyük izleyici kitlesi olan Survivor yarışması bir sürpriz olmazsa bu yıl bir Kıbrıslı Türkü daha ağırlamaya hazırlanıyor.

Mehmet Özyay, Ceyhun Uzun ve Bahar Sevinç gibi isimlerin ardından "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programının Kıbrıs bölümü yarışmacılardan olan Sinan Gürzap da "Survivor 2022/23" yarışması için başvurusunu yaptı.

Gürzap'ın Survivor'a katılma isteğini Zuhal Topal, yemek programında ilk kez duyurmuş, Acun Medya ve TV8 ailesine de Gürzap'ın Survivor adaylığı için çağrıda bulunmuştu. Yarışmacı arkadaşları da Sinan Gürzap'a açık destek belirtmişti.

Başvurusunu yapan ve ekim ayında yapılacak elemelere katılacak olan Gürzap, şimdiden yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Sabah ve öğleden sonra iki idmanla dayanıklılık kondisyon çalışmaları yapan Sinan Gürzap, yarışmaya katılarak, hedefinin kupayı Kıbrıs'a getirmek olduğunu söylüyor.

Kıbrıs'ın ilk organizatörlerinden olan 33 yaşındaki Gürzap, uzun yıllar eğlence sektöründe hizmet verdi.