Subaşı, eğlence mekanına alınmadı! İşte sebebi...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, Çeşme'de bir mekana alınmama sebebi ortaya çıktı. Subaşı'nı mekana, eski sevgilisinin nişanlısının aldırmadığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaz tatili rotasını Türkiye'ye çeviren Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatilini yapıyor. Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı.

KAPIDA 20 DAKİKA BEKLETİLMİŞTİ

Subaşı, Çeşme'de Momo adlı mekana alınmamış ve kapıda 20 dakika beklemişti. Görevliler Subaşı'ya "Kadınsal mevzu" açıklaması yapmıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN NİŞANLISI TALİMAT VERMİŞ

Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan beraberliğinden önce bu mekânın sahibi Burak Beşer ile ilişkisi olduğu ve bu talimatı Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut'un verdiği iddia edildi.

"KESİNLİKLE MEKANA ALINMAYACAK"

Beşer'in nişanlısı Ece Akbulut'un görevlilere, "Kesinlikle mekana alınmayacak" talimatını verdiği iddia edildi.