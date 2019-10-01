Subaşı saçlarından kalp yaparak yatakta poz verdi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, saçlarıyla kalp yaparak yatakta poz verdi. Bu poz takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak yorumlandı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya dolu dizgin devam ediyor. Subaşı son olarak saçlarından kalp yaparak yatakta poz verdi. Bu poz takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak algılandı.

SEVGİLİSİ GUİDO SENİA FOTOĞRAFI BEĞENDİ

Güzel fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf yayımladı. Şubaşı saçlarından kalp işareti yaparak yatakta poz verdi. 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nın bu pozu takipçileri tarafından "Sevgilisine mesaj gönderiyor" olarak yorumladı. Sevgilisi Guido Senia'nın da fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.