Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını 40 bin fazla kişinin hayatına mal oldu. Megastar Tarkan ise dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için ailesiyle birlikte Almanya'daki evine taşındı.

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDILAR

Dünya çapında 900'den fazla vakanın olduğu salgından korunmak için kızı Lila ve eşi Pınar Tevetoğlu ile Almanya'nın Köln sınırındakiAlzey kasabasında bulunan evine yerleşti. Herkesten uzak evlerinde kendilerini karantinaya alan çift, korunmak için dışarıya adım atmıyor.

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

Pınar Tevetoğlu'nun eşi Pınar Tevetoğlu'nun ikinci bebeğine hamile olduğu hatta bebeklerinin erkek olduğu ileri sürülmüştü. Ancak çift, bebek iddialarını yalanladı.