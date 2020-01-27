Tarkan deprem için elini taşın altına koydu... AFAD'a 100 bin TL bağışladı

Türkiye'yi üzüntüye boğan Elazığ depreminin ardından Megastar Tarkan'ın, AFAD'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hala enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatıldı.

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

AFAD'a şu ana kadar miktarı açıklanmayan yardımlar devam ederken, ünlü sanatçılar da harekete geçti. Haluk Levent başta olmak üzere Demet Akalın, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Yusuf Güney gibi birçok sanatçı depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu.