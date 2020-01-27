banner22

Tarkan deprem için elini taşın altına koydu... AFAD'a 100 bin TL bağışladı

Tarkan deprem için elini taşın altına koydu... AFAD'a 100 bin TL bağışladı
banner32

Türkiye'yi üzüntüye boğan Elazığ depreminin ardından Megastar Tarkan'ın, AFAD'a 100 bin TL bağış yaptığı öğrenildi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hala enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatıldı.

YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

AFAD'a şu ana kadar miktarı açıklanmayan yardımlar devam ederken, ünlü sanatçılar da harekete geçti. Haluk Levent başta olmak üzere Demet Akalın, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Yusuf Güney gibi birçok sanatçı depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak"...
Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak"...
  1. Magazin

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿