Tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı

Tenis sporuna olan ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, katıldığı Cup Tenis Turnuvasında derin yırtmaçlı eteğiyle ilgi odağı oldu.

20 yıldır düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasının Bursa ayağına katıldı. Turnuvanın son gününde gösteri maçına çıkan Avşar, derin yırtmacıyla göz kamaştırdı. Öyle ki Avşar'a gösterilen yoğun ilgiden dolayı, oyun bir set daha uzatıldı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Hülya Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi. 55 yaşındaki yıldız oyuncu, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı. Performansıyla büyüleyen Avşar kızına ilgi ise yoğundu. Hülya Avşar, maçı izlemeye gelen tenisçi çocukların tenis toplarını da imzalamayı ihmal etmedi.

ÖĞRENCİLERE BURS VERİLİYOR

Tenis turnuvasından elde edilen gelir, başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.