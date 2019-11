Terzioğlu’ndan gururlandıran başarı

31. Miss Model Of The World 2019 finalinde Kuzey Kıbrıs adına katılan Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu ilk 10 içerisinde dünya altıncısı oldu. Çin Kültür Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen, bu yıl 31’incisi düzenlenen Çin televizyon ve gazetelerinin büyük ilgi gösterdiği, “31. Miss Model Of The World” Dünya Mankenler yarışmasında Kuzey Kıbrıs adına katılan Esin Terzioğlu dünya altıncısı oldu.

Çin’in Shenzhen şehrinde yapılan dünya finalinde, 70 ülkenin profesyonel modelleri yarıştı. 7 bin kişinin izlediği yarışma Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu büyük bir beğeni topladı. Esin Terzioğlu ilk 10 içerisinde dünya altıncısı olurken birincisi ise Rusya’dan çıktı.