TRAFİKTE BECKHAM'I GÖRÜNCE GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

ABD'nin Miami eyaletindeki otoyolda sıkışık trafikte bekleyen aracın içindeki kadın yan tarafında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ı görünce göğüslerine açarak sevinç çığlıkları attı

ABD'de yaşayan İngiliz futbolcu David Beckham'ı trafikte gören bir hayranı, sevinçten göğüslerini açarak dünyaca ünlü futbolcunun dikkatini çekmeye çalıştı. Beckham'a seslenen kadın trafikteki diğer sürücülerin de ilgisini çekti.

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