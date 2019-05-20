Ünlü İsimler Galatasaray'ın Şampiyonluğunu böyle kutladı

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Galatasaray'a destek verdi.

Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, 2018-19 sezonunun şampiyonu olmasının ardından ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri paylaşımlarla dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLER ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI YAPTI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic'in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın bitmesinin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından şampiyonluk paylaşımları yaptı.

İşte ünlü isimlerin şampiyonluk paylaşımları: