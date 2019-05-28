Ünlü kasap Nusret, meyveleri havada ikiye böldü

Geçtiğimiz hafta Cannes Film Festivali'nde "En İyi Bolegger" ödülüne layık görülen ünlü kasap Nusret, karpuzu havada ikiye böldü.

'Saltbae' hareketiyle ününü dünyaya duyuran sosyete kasabı Nusret, son yaptığı şovla yine adından söz ettirdi.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DAMGA VURMUŞTU

Ünlü kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta, 72. Cannes Film Festivalikapsamında düzenlenen The Traitor filminin galasına katılmış ve kırmızı halıda yaptığı meşhur tuz serpme hareketiyle ilgiyi üzerine toplamayı başarmıştı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday arasından ödüle layık görülen Nusret, başarısını takipçileriyle paylaşmıştı.

MEYVELERİ HAVADA İKİYE BÖLDÜ

Nusret, sosyal medyadan yaptığı son şovla ağızları açık bıraktı. Sürekli etleri profesyonel bir şekilde kestiğini gördüğümüz Nusret bu kez meyveleri havadayken ikiye böldü. Karpuzu kesmekle başlayan Nusret, olayı adeta şova dönüştürdü.

"FRUİT NİNJA"

Ünlü kasaba ünlülerin de arasında olduğu birçok takipçisi "Fruit Ninja" yorumunu yaptı.