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Usta oyuncu Şener Şen corona virüse yakalandı

Usta oyuncu Şener Şen corona virüse yakalandı
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Usta oyuncu Şener Şen'in corona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan usta oyuncu hastanede kontrol altında tutuluyor Usta oyuncu Şener Şen corona virüse yakalandı. 78 yaşındaki oyuncunun Şener Şen'in Corona Virüs testi pozitif çıktı. Kendi isteğiyle hastaneye yatan Şen'in tedavisine başlandı.  Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

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