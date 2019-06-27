Yasmin Erbil, babası Erbil'in taburcu olacağını duyurdu

Yasmin Erbil, evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ve aylardır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'le fotoğraf paylaşarak müjdeli haberi verdi.

Evinin banyosunda geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu sırada atlattığı kaçış sendromuna yıllar sonra yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve babasının taburcu olacağını duyurdu.

KIZI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen ve babasının sağlık durumunun iyi gittiğini söylemişti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından babası Mehmet Ali Erbil'e çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Babam geliyor az kaldı" dedi. Yasmin Erbil'in paylaştığı fotoğrafta Erbil'in aldığı kilolarda gözden kaçmadı.

YAKIN DOSTLARINA YEMEK VERECEK

Ses sanatçısı Onur Akay da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mali'nin Haziran ayının son günlerinde taburcu olacağını hatta yakın dostlarına bir yemek vereceğini söylemişti.